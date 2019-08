Kass Ville kurb saatus. hiirekuningat tabas üks mure teise järel

Esimene visiit kliinikusse kinnitas, et Villel on neerukivid, kuid ebamugavust ja valu need talle ei põhjustanud ja Ville alustas ravikuuri. Veidi aega hiljem avastasid Pesaleidja vabatahtlikult Ville kehalt karvutu laigu ning kahtlustasid esialgu seenhaigust, kuid diagnoosiks sai Ville toiduallergia. Järgnes uus ravi, Villega tundus kõik korras olevat, kuid ühel päeval ta enam ei söönud, oksendas, oli loid ja ei tundnud end üldse hästi.

Kiirelt transporditi Ville Loomade Kiirabi kliinikusse, kus ta mitu päeva arstide valvsa pilgu all veetis. Õnneks suutis kassipoiss toibuda ja tunneb end juba täitsa hästi, aga diagnoos ei ole sugugi rõõmustav — arstid kahtlustavad, et tema organismis toimub kasvajaline protsess. Kuna ultraheli ja röntgen midagi ei näidanud ning Saksamaale laborisse saadetud analüüsid välistasid mükoplasma kahtluse, katsetavad arstid hormoonravi ning loodavad, et see ka aitab. Ville on hetkel igal juhul jälle endine, annab endast puuris istudes valjult märku ja naudib paisid ning sööki.