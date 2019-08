Sel nädalavahetusel saab Kagu-Eestis koeri ja kasse tasuta vaktsineerida

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaupi sõnul on Eesti küll marutaudivaba maa, kuid endiselt haigusest püsivalt ohustatud. «Kagu-Eesti piirneb Venemaa aladega, kus on marutaud jätkuvalt väga levinud. Seetõttu on eriti oluline, et antud piirkonnas oleksid lemmikloomad vaktsineerimise tulemusel marutaudi eest kaitstud,» selgitas Kaup.