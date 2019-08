Huvitav teada: miks mõned kassid teki alla peitumist naudivad?

Kogu kehaga teki all olemine võib meie jaoks ebamugav tunduda, sest õhku on seal vähe ja keskkond kisub kiirelt palavaks. Ometigi võivad mõned kassid tundide kaupa teki all lesida ja tunduvad seda täiel rinnal nautivat. Miks nad nii teevad?

Kass jäljendab omanikku

Kassid on territoriaalsed loomad ning hoiavad oma alal toimuval silma hoolega peal. See tähendab seda, et jälgida tuleb ka kõiki peremehe või perenaise toimetamisi ning mõned omaniku harjumused võib kass üle võtta. Kui su neljajalgne sõber näeb sind igal õhtul tekki peale tõmbamas, võib ta arvata, et nii ongi õige ning hakata samuti teki all uinakuid tegema.

Kass tahab tähelepanu

Voodisveedetud aeg ei ole vaid puhkamiseks — kui su kass samuti voodisõber on, on see suurepärane hetk talle hellitusi jagada. Mõnele kassile ei saa paitustest kunagi küllalt ja sestap tuleb ta ikka ja jälle sinu juurde tagasi, et veelgi rohkem tähelepanu nõuda. Mis tal sellest, et sul on vaja vara ärgata, eks?

Voodi on suurepärane peidukoht

Teki all on ohutu, soe ja pime, mis teeb sellest mõne kiisu jaoks vastupandumatu pelgupaiga. Seda eriti siis, kui selja taga on olnud toimekas päev või stressi tekitanud olukord. Voodi on sellisel juhul parim koht, kus hinge tõmmata ja end tõesti mugavalt tunda.

Kass ei tunne end hästi