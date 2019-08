Video: koperdavad puumad panid metsloomauurijad kukalt kratsima

Florida kalade ja metsloomade kaitse komisjoni (FWC) väljastatud teates seisab, et lisaks puumadele on märgatud ka koperdavaid ilveseid. Kõiki loomi ühendab vankuv kõnnak ning tulutud katsed tagajalgade tööd koordineerida.

Seni uuringuteks kinni püütud loomadest on FWC ühel täiskasvanud puumal ja ühel ilvesel tuvastanud neuroloogilised kahjustused. Lisaks sellele on kätte saadud veel üks ilves ja kaheksa noort puumat, kelle kõnnak on samuti murettekitav.