Video: safarigiid jalutas äärepealt lõvikarja keskele

Neile, kes ei saa või ei taha safarikogemuse saamiseks Aafrikasse sõita, on abiks YouTube'i-kanal safariLIVE, mis Aafrika rahvusparkidest igapäevaselt otseülekandeid teeb. Ühe sellise ülekande ajal lahkus Steve'i-nimeline giid autost, et lõvide käpajälgi lähemalt uurida, kuid ei märganud, et lõvikari polnud lahkunud ja puhkas meetrite kaugusel.