Vahva video: buldog leidis paadisõidult erilise sõbra

Manaatid, keda kutsutakse ka meriveisteks, on veelise eluviisiga ja toituvad veetaimedest. Iseloomult on nad pigem rahulikud ja arglikud, mistõttu koer Frappiga tutvuma tulnud manaati uudishimu kutsa peremeest üllatas.

Manaatisid on korduvalt täheldatud ninasid kokku panemas ning sama tervitust kasutas veeloom ka Frappiga tutvudes. Koera peremehe sõnul on Frapp nüüd tõeline manaatifänn ja sätib end igal sõidul paadi servale, et veemaailma lähemalt uudistada.