Inglismaal Whipsnade'i loomaaias algas taas iga-aastane sealsete asukate mõõtmine ja kaalumine. Mõõtmiste eesmärk on koguda andmeid, mis võivad liikide säilitamise seisukohalt olulised olla ja teha kindlaks, et karvased ja sulelised on hea tervise juures.