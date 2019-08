Tule appi! Hambaoperatsiooni ootav Veenus otsib taastumiseks sobivat paika

Kuna Veenus ootab visiiti hambaarsti juurde ning peale seda vajab taastumist tulevast operatsioonist, otsib ta endale nüüd hoiukodu, kus rahulikult puhata ja ringi liikuda. Kui Veenus on õppinud kindlat inimest usaldama, koorub esialgu veidi tagasihoidlikust kassikesest välja täiesti teistsugune kass. Tuleb arvestada, et see võib võtta natukene aega. Samas võib kindel olla, et ühel päeval näitab see kaunis kass kõige siiramat ning tingimusteta armastust.