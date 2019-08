Eesti aktivistid käisid Helsingis ja Londonis loomade nimel marssimas

The Official Animal Rights March (Ametlik Loomaõiguste Marss) sai Londonis alguse 2016. aastal. Selle peakorraldajaks on Inglismaa loomaõiguste organisatsioon Surge ning eestkõneleja tuntud veganaktivist Earthling Ed. Kui esimesel aastal osales marsil 2500 inimest, siis tänavusel Londoni rongkäigul osales rekordiliselt 12 000 veganit ja loomaõiguslast. Marss sai alguse kuulsast Hyde Parkist ning lõppes Westminsteri parlamendihoone juures. 45 minutiks peatuti ka Trafalgar Square'il, et korraldada seal vägivallatu liiklusblokaad.

Inglismaal elav eestlasest loomaõiguslane ja aktivist Triinu osales Londoni marsil, sest on näinud lähedalt loomade väärkohtlemist ja nende vastu suunatud julmust. «Loomaõiguste marss on võimalus aktivistidel kokku tulla ning öelda selgelt ja julgelt välja, et võitleme nende loomade eest edasi. See on ühtsuse, julguse ning apaatia ja rõhumise vastase võitluse tähistamine. See on lubadus loomadele, et võitleme nende eest ühel või teisel viisil igapäevaselt edasi,» rääkis Triinu. «Võtsime marsile kaasa ruupori ja tossupommid, aga eelkõige kire võidelda ebaõigluse vastu.»