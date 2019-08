Päevakäpp: maailma kõige sõbralikum Tõnisson ootab meeleheitlikult kodupakkumisi

Iga kord kui toa ust avada, on just tema see, kes jalutab nii muuseas uksest välja. Toas istudes võib olla kindel, et ta on üks esimesi, kes inimesele sülle ronib ning ringi liikudes on Tõnisson justkui truu sõber, kes sammugi maha ei jää.

Tõnisson on eriline kass ka seetõttu, et ta tõesti sobib ideaalselt kõigile. Tegu on loomaga, kes sobib nii lastega kui lasteta peredele, nii noortele kui eakamatele inimestele. Samuti ei ole vahet, kas kodus on ees juba üks kass või mitte. Tõnisson on ka vaktsineeritud, kiibistatud ning kastreeritud.