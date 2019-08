Video: Järvamaa koprad näitavad, kuidas paarisuhe värskena hoida

Mikussaar kommenteeris veebilehel Looduskalender, et koprad on meie looduse ühed imetlusväärseimad loomad just paarisuhete poolest. «Kuna tegu on jahiulukiga ja ka suurkiskjate saakloomaga, siis pole kobraste eluiga väga kõrge ja paarilise hukkumine pole just harv,» jagas fotograaf. «Paarilise hukkumise korral leitakse juba järgmisel aastal uus, aga turvalises paigas elava koprapaari truu kooselu võib kesta aastaid.»