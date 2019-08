Midagi erilist ei juhtunud. Sama emotsiooni saab kätte ka pelgalt treilerit vaadates. Filmi keskne tegelane on väike kutsikas Enzo, kelle rallisõitja Denny (Milo Ventimiglia) teiste kutsude seast endale sõbraks valib. Koer arvab, et nemad kaks on ideaalne kooslus. Tegelikult peab Enzo end rohkem inimeseks kui koeraks. Ta vaatab televiisorit ja mõtleb nagu inimene. Oma mõtteid ta kellegagi aga jagada ei saa. Ta on ikkagi koer.