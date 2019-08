Mitu erinevust leiad? Kaksikutest kassid lummavad eriliste silmadega

Kasside peremehe, 34-aastase Pavel Dyagilevi sõnul küsitakse temalt tihti, kas kasside eri värvi silmad on ikka looduslik nähtus. Tuleb välja, et nii see tõepoolest on: Abyssil ja Irissil on sündroom nimega heterokroomia, mille avaldumisel erineb ühe silma iirise värv teise silma iirise omast.

«Tegelikult olin ma ainult ühe kassi otsinguil, kuid sattusin sotsiaalmeedias nägema kahte valget kassipoega ja nad röövisid mu südame,» rääkis Pavel. «Nad olid eranditult igal fotol kahekesi koos, ma ei oleks saanud neid lahutada.» Otsus oli õige, sest Iriss ja Abyss teineteiseta olla ei suuda — seltsis on teadagi segasem.

Kassipaari välimuse silmapaistvaimaks osaks on nende eri värvi silmad. FOTO: sis.twins/Caters News / Caters News Agency / Scanpix

Pavel selgitas, et heterokroomiat esineb enim just valgete kasside hulgas, kuid ka teiste kasukavärvidega kassid võivad geeni omada. Hoopistükkis haruldasem on asjaolu, et heterokroomia on kahel ühest pesakonnast pärit kassil, seda enam, et nende kolmas kaaslane on ühesugust värvi silmadega.