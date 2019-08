Teadlased: kass peab peremeest suureks kassiks

Selgub, et lemmikud näevad peremehe-kassi suhet täiesti teistmoodi kui inimene, vahendab The Time'i bioloog John Bradshaw raamatut «Cat Sense», kust selgub, et inimesed on kassi jaoks suuremad kaslased.

Bradshaw on kodukasside käitumist uurinud üle 30 aasta ja selgitab, miks mõned hiirepüüdjad käituvad just nii, nagu nad käituvad. Näiteks on inimese sõtkumine bioloogi sõnul tingitud sellest, et kass peab inimest oma emaks, kelle kõhtu masseerida, et piima saada.