Päevakäpp: hea südamega Loora otsib uut parimat sõpra

Nimelt oli Loora endine omanik vanem üksik meesterahvas, kelle hammas suure koera kasvatamise peale enam ei hakanud ning ta pidi raske südamega oma kallist sõbrast loobuma. Paraku ei olnud see talle viimane saatuse vemp, sest Loora jäi tõsiselt haigeks. Vahepeal nägi ta varjupaiga vabatahtlike hinnangul välja nagu nelja jalaga akordion. Loora võttis end aga kokku, veterinaarid aitasid ja täna on ta jälle priske ning uudishimulik

Loora FOTO: varjupaik.ee

Loora on parasjagu aktiivne, rihma otsas jalutab ta ilusasti, teiste koerte ja laste peale kurja nägu teinud ei ole ja hea-parema nimel on nõus nii mõnegi triki selgeks õppima. Pealtnäha pole Looral ka varjupaigale etteheiteid — on pehme ase, kord päevas saab avarasse aedikusse ja kui veab, siis viiakse lausa pikale jalutuskäigule. Ometi on puudu üks tähtis asi: päris oma karja Looral ei ole. Sellist, kus on inimesed, kes on tema omad ja kelle omaks Loora võib end pidada. Tõsi, Loora on täiskasvanud inimestega sutsu umbusklik, kuid tema usalduse võitmiseks piisab vähesest.

Loora FOTO: Jake Farra / Varjupaik.ee

Vahel tulevad varjupaika laste ekskursioonid ja siis soovitakse ühispilti, kus ka mõni koer peal on. Muidugi on Loora see, kes välja tuuakse. Seal ta siis istub keset keset kilkavaid jõngermanne, pilk muhe ja mõistev, üha oodates seda päris oma karja.

Raske on niivõrd toreda koera juures mõnda miinust leida, ent ometi on üks «aga» - pirtsaka preilina ei meeldi Loorale sugugi kõik meesterahvad, ent küll saab asjatundliku käe all ka sellest murest üle. Kui sa arvad, et Loora võiks olla koer just sinule, siis kontakteeru varjupaigaga! Siit leiab rohkem informatsiooni.