4 asja, mida veterinaar tahaks sulle öelda, aga ei saa

Katy Nelson on Freshpeti kliiniku veterinaar ning töötab ka Virginia Belle Haveni loomameditsiinikeskuses. Siin on neli asja, mida ta soovib, et loomaomanikud teaksid.

Ole aus

Veterinaar soovib vaid, et inimesed oleksid ausad selle suhtes, mida nende loomad on tarbinud. Isegi, kui see on piinlik. «Kui omanik ütleb mulle, et oli rumal ja andis koerale kolm viilu peekonit, nüüd aga koer oksendab ja kõht on lahti – see on parem, kui öelda, et ma ei tea, mis juhtus, võibolla ta sai kuskilt midagi kätte,» ütles arst. «Sa võid tunda end lollina, et nõnda käitusid, aga see on kõige kergem kõigile osapooltele, sealhulgas su lemmikule, kui sa oled algusest peale aus.»

Ära kasuta diagnoosideks internetti

Isegi, kui sa loed internetist sümptomeid, mis sobivad sinu loomale – las otsuse teeb siiski veterinaar. «See on meie jaoks väga frustreeriv, kui inimene tuleb ja ütleb, et teab juba, mis loomal viga on ning vajab vaid retsepti,» ütles Nelson. «Ma saan aru, et Google võib pakkuda sobivat diagnoosi ja see võibki õige diagnoos olla, aga laske meil oma tööd teha.»

Raha küsimine ei tähenda, et me loomi ei armastaks

Veterinaari juures käimine on kallis, ravimid maksavad raha, samuti protseduurid. See pole veterinaari süü. «Meile öeldakse, et kui me küsime oma teenuse eest raha, ei armasta me loomi,» ütles Nelson. «Kahjuks ei luba pank meil osta maja lihtsalt seetõttu, et me oleme kenad. Vetkliiniku pidamine maksab palju raha ja me ei taha kedagi rahast tühjaks teha. Me lihtsalt püüame oma arveid tasuda ja su looma osas õigesti käituda.»

Veterinaaria on raske ala

Ameerikas on enesetappude osakaal veterinaaride osas kõrgem kui riigi keskmine. Nelson soovib, et loomaomanikud mõistaks, kui keerulise alaga on tegemist.