Hiiumaal langes mitukümmend lammast huntide ohvriks

Liana Vaino postitas sotsiaalmeediasse võika pildi surnud lammastest traktori kopptõstukis. «Häiriv pilt, aga mis teha. Hundilapsed käisid koolis! Taaskord Jõerannas hundi töö. 24 lammast said sedasi oma kurva lõpu... neli aastat tagasi 45 lammast, sama koht ja sama teguviis,» kirjutas ta pildi alla.

Virko Martini sõnul murti kõik lambad ühe ööga. «Kuna meil on varemgi hundid murdnud, käime igal õhtul ja hommikul oma karja kontrollimas,» rääkis Martin.

Keskkonnaameti jahinduse spetsialist Ivar Marlen kinnitas, et tema käis Jõerannas hundi murdmist tuvastamas, kuid pikemalt polnud ta telefonitsi nõus rääkima. Virko Martin aga ütles, et sündmuskohal koostatud akti põhjal on 90-protsendilise tõenäosusega lammaste murdjaks hunt. «Eks nad jätavad endale ka väikse eksimisruumi ja DNA proovide vastuseid ka veel pole,» oletas ta.