Algas jahihooaeg: veelinde ei tohi elektrooniliste vahenditega peibutada

«Veelinnujaht puudutab eelkõige merega piirnevaid maakondi, kus viimase paari aastaga on olukord paranenud ning jaht toimub üldjuhul jahipidamise nõudeid arvestades. Veelinnujahil tekkivad probleemid on seotud pigem maaomanike ja kogukonna huvidega mittearvestamisega. Jahimehed, maaomanikud ja jahikorraldajad peaksid teatud juhtudel kogukonda teavitama, mis mahus, kunas ja kus tohib jaht toimuda,» märkis keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhataja Uno Luht.

«Varasemalt on olnud probleeme jahituristidega, kes ei ole iga kord kinni pidanud meie jahipidamise nõuetest. Olukorra parandamiseks kehtib teist aastat jahiseaduse muudatus, mille järgi antakse välisriigi jahitunnistuse alusel Eestis jahitunnistuse saanud isikutele veelinnujahiks väikeuluki jahiluba pärast jahindusalase koolituse läbimist. Muudatuse eesmärgiks oli jahituristidele jahindusalaste õigusaktide ning jahinduse hea tava tutvustamine. Oleme seisukohal, et võrreldes varasemate aastatega on jahituristide toime pandud rikkumiste hulk vähenenud. Samuti on paranenud suhtumine loodusesse, kus jahinduse head tava järgides on hakatud tühjasid padrunikestasid ja muid jäätmed koguma prügikottidesse, andes sellega eeskuju kõikidele jahimeestele,» selgitas Luht.