Kilimanjaro jalamil filmiti erakordselt haruldasi elukaid

Abboti kabriklane (ing k Abbot’s druiker, lad k Cephalophus spadix) on üliharuldane antiloop, kes saadi esimest korda fotole alles 2003. aastal. Nüüd on aga uurijatel lõpuks ka videomaterjali, et neid Tansaanias elutsevaid häbelikke tegelasi uurida.

Saksamaa Würzburgi ülikooli ökoloogidel õnnestus kaameralõksude abil Aafrika kõrgeima mäe jalamil saada mitmeid kaadreid kabriklaste tegemisest, kirjutab IFLScience. Nad kirjutasid oma leidudest ajakirjas Journal of Animal Ecology ja andsid teada, et loomad jäid kaadreisse 13 erinevas punktis kõikjal Kilimanjarot ümbritsevates metsades. See näikse viitavat, et neid on looduses rohkem kui arvatud, samas aga tasub meeles pidada, et tegemist on siiski väga ohustatud liigiga, keda ei ole arvatavalt üle 1500 isendi alles jäänud.

«Kahjuks ei tea me Abboti kabriklaste kohta palju ja see, mida me teame, põhineb üldiselt teiste kabriklaste kohta kogutud tarkustel,» selgitas uuringu autor Friederike Gebert. «Tõenäoliselt söövad nad taimi, kuigi ühel esimestest fotodest on kabriklasel suus konn, seega vahel peavad nad ka jahti. Me teame, et ta on öiste eluviisidega, mis võib olla ka põhjuseks, miks me liigi kohta nii vähe teame.»