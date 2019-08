Päevakäpp. Kassikolooniast päästetud võrukael Nuulik vajab kiiresti kodu!

Senine hoiukodu kirjutab loomast nii:

«Nuulik on nädalaga saanud nii julgeks, et on proovinud juba kõikvõimalikud pättused ära teha. Kardinad on nüüd kõvasti ümber kardinapuu rulli keeratud, toalilled pagendatud kinnisesse ruumi ja pesu resti peal on lõksudega kinni 😀Ostsin talle kraapimismati - ta vist ei saanud selle otstarbest täpselt aru, sest ta pigem eelistab sellega mööda parketti ringi uisutada. Vaatamata sellele, et tal sellised võrukaelahood peal käivad, on suurema osa ajast tegu täieliku nuulikuga, kes veel päris täpselt ei saa aru, kuidas pai käib, aga oma pead nühib inimese vastu nii tihti, kui võimalik. Eriti meeldib talle kõrvade tagant sügamine!».

Tõttöelda on uskumatu, et loom, kes on sündinud ja kasvanud lageda taeva all ning kel inimesega on seniajani vähene kontakt olnud, on teinud sellise edasimineku. Küllap on selles karvakeras veel palju peidus, mille avamise privileeg tulevasel omanikul ja kodul lasub.

Nuulik on ideaalne kiisu koju, kus juba teine loom on ees, kes õpetaks noorele mängukunsti ja ehk ka veidi viisakamat käitumist. Kui ei, siis kindlasti on Nuulik kiisu, kes soovib inimese pidevat seltskonda ja ühismängimist.

Nuulik on steriliseeritud, kiibistatud ja saanud sise- ning välisparasiiditõrjed. Hoolimata sellest, et loom on seniajani elanud koduta, on liivakastikombed tal selged.

Kiisu asub Tartus, kuid hea päriskodu tekkimisel ei ole transport Eesti siseselt ega ka väljapoole takistuseks.