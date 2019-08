Hüljatud muna adopteerinud geipingviinid said lapsevanemateks

«Me lihtsalt pidime selle muna isase pingviini ette panema,» selgitas loomaaiatöötaja Norbert Zahmel. «Ta sai kohe aru, mida peab tegema. See on esimene kord, kui me oleme samasoolisele pingviinipaarile andnud haudumiseks muna. Mõlemad neist kannavad muna eest suurepäraselt hoolt.»

Berliini loomaaia pressiesindaja Maximilian Jaegeri sõnu on hetkel ebaselge, kas muna on eostatud, kuid kui see nii on, siis peaks pisikeste lestade padinat kuulma juba septembrikuus.

Skipper ja Ping toodi Berliini Hamburgi loomaaiast eelmise aasta aprillis, kirjutab Hello!. Tegemist on esimese Berliini loomaaia geipaariga, kes muna hauduvad, kuid maailmas on seda ennegi ette tulnud. Londonis haudusid lesbipingviinid juulis välja poja munast, mille üle hoole kandmisega ei saanud hakkama üksikemast pingviin, kel niigi oli kaks poega toita.