Loomasõbrad saavad kokku, et arutada tundlikku teemat: läbipõlemist

Konverentsi teise päeva sisustab Helen Woodward Animal Center seminariga The Business of Saving Lives. Tegu on 1972. aastal asutatud mittetulundusühinguga, mille eesmärgiks on aidata loomi ja inimesi. Samuti korraldavad nad üle maailma koolitusi eesmärgiga õpetada loomi kaitsvaid MTÜ-sid juhtima oma organisatsiooni kui äri. Kursus on loodud loomi abistavatele organisatsioonidele, kes soovivad areneda kasutades juba proovitud ja toimivaid meetodeid. Seminar sobib kõigile neile, kes soovivad tõsta inimeste teadlikkust, suurendada annetusi või soovitakse korraldada heategevuslikku tuluüritust. The Business of Saving Lives aitab kindlasti leida uusi ja erinevaid lähenemisi, kuidas oma eesmärkideni jõuda.