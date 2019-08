Head uudised! Lendoravaid leidub Eestis aina rohkem

Suurema elupaikade arvu tõusu andis tema sõnul see, et varem teada olnud asukohti on taasasustatud. «See on kõige positiivsem asjaolu, et 2000. aastate alguse raiete kohtadel, mis katkestasid elupaikadevahelised ühendused, on võsa jõudnud nii kõrgeks kasvada, et oravad on hakanud sealt läbi pääsema.»