Vahva video: emata jäänud Saaremaa rebasebeebid on tõelised vigurvändad

Rebasepojad jõudsid Saaremaalt Paidesse, Metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuhi Virge Võsujala juurde, mai alguses. Rebasepere koduks olnud urg oli üsnagi maantee lähedal ning see pesapaigavalik sai emarebasele saatuslikuks, sest tee pealt ta surnuna leitigi.

Et ema oli kadunud ja tühi kõht vaevas, hakkasid pisikesed rebasepojad ühekaupa urust välja ronima ja jõudsid nii inimeste õuele. Punakarvalistele saarlastele tuli appi üks Metsloomaühingu vabatahtlikest, kes väikesed reinuvaderid kokku korjas ja mandrile toimetas. Võsujala hoole all kosusid rebased hoogsalt ning sõid isukalt segu linnulihapasteedist ja spetsiaalsest piimast. Loomaliha ega kala rebastele anda ei tohi, sest Võsujala sõnul see nende seedimisele hästi ei mõju.