Epp Kärsin: isasel tiigril on nii palju seksuaalenergiat, et kõik oma «naised» korda panna

Kärsin leiab, et naise seksuaalenergiast rääkimine tundub praeguses ühiskonnas veidi võõrastav. «Meile tundub, et need naised, kes on hästi seksuaalsed, on natukene mõru maiguga, aga mina pigem julgustan naistel olema kontaktis enda seksuaalenergiaga, sest siis sa oled ka väga intuitiivne ja julged elus teha siiramalt, õigemaid otsuseid.»

Epu hinnangul ei ole tema elus selliseid filtreid, et ta peaks mõtlema, kuidas teistele kuidagi meelepärasemalt olla. «Ega tiiger ka ei vali oma saaklooma, tal on kõht tühi ja ta läheb ja võtab, tal saab kõht täis ja siis on rahu maa peal. Ma ilmselt olen ka selline, et ma pigem ütlen ja tegutsen.»

Ta arvab, et meil kõigil on alati õigus ära rääkida oma lugu. Ja toob näite, kui ta laps kord koolist koju tulles ütles, et ei taha enam kooli minna, sest õpetaja oli hakanud teda süüdistama ühes vahejuhtumis, kuulamata teist osapoolt. «Järgmisel päeval olin kell 9 koolimajas, läksin otsisin üles õppealajuhataja ja klassijuhataja ja küsisin, miks ei ole probleemi lahendatud süsteemselt ehk kuulatud ära kõik osapooled. Loomulikult olid õpetajad tagajalgadele aetud ja selsamal õhtul pärast tunde võeti need tüdrukud kokku, räägiti omavahel ja see asi sai lahendatud. See ongi see koht, et kui sa tunned, et sul on vaja sekkuda, siis sekku ja ära jää ootama, et see teema lihtsalt ära lahtuks. Mine, võta ja tegutse!»