Päevakäpp. Kurren hüüab: kurr, tule vii mind koju!

Kurren on veidi alla aastane kiisupoiss, kes tuli Pesaleidja kassituppa Kohtla-Järvelt. Kasukas on tal peaaegu üleni must, vaid kurgu all piilub väike valge krae. Kurren ei ole siiamaani kassitoas olemisega väga harjunud ning seniajani ei usu, et inimkäsi soovib talle lähemale tulla puhtalt selleks, et pai teha… ei ole ju võimalik!