62-aastane Türkmenistani autokraatlik liider Gurbangulõ Berdõmuhhamedov on riiki juhtinud aastast 2007. Tegemist on maailma ühe «kõige kohutavama kohaga, kus elada», nagu on öelnud üks inimõiguslane. Kuid nagu autokraatlikele liidritele kombeks, paistab ka Berdõmuhhamedov silma veidrustega. Nii näiteks ulatub tema hobusearmastus suisa naeruväärsustesse kõrgustesse.