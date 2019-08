Mõnus päev: vombatinunsu tähistas esimest sünnipäeva

Loomaaed kirjutas oma Facebooki-lehel, et loomulikult sai vombatinunsu erilisel päeval ka erilise kohtlemise osaliseks ning spetsiaalse «sünnipäevakoogi».

«Ta oli ka nii lahke, et jagas oma kingitusi ema Kamboraga,» kirjutasid loomaaiatöötajad ning kutsusid kõiki Austraalia majja vombatiga tutvust tegema.

Vombatid on neljajalgsed Austraaliast pärit kukkurloomad, keda kirjeldati esimest korda 1800. aastal.

Vombati põhiline kaitse kiskjate eest tema tugev tagaosa, mis on suuresti moodustunud kõhrest. Ka saba puudumine teeb vombatist raske saaklooma, kui kiskja teda maa-alusesse käiku jälitama tuleb.

Üks looduseuurija on öelnud, et kiskjal, kes ründab vombatit tagantpoolt, on sama tunne, nagu hammustaks ta WC-harja otsa, vahendab Wikipedia.