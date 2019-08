Võikad kaadrid: Eesti kanafarmis tapeti kanu püssilasuga

Videol on selgelt näha, kuidas DAVA Foods Estonia ASile kuuluvas Kulli farmis Lool toimub lindude tapmine eriti võikal ja piinaval viisil. Tegime kiirelt kaebuse ka Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) selle asja kontrollimiseks ning juba samal päeval külastasid inspektorid Kulli farmi ning tuvastasid rikkumise. Peale VTA käiku saime vihjeid, et farmis töötanud ja need videod ja pildid teinud noor naine oli vallandatud päevapealt usalduse kaotamise tõttu. Nimelt olevat ta rikkunud eeskirjades sätestatud reeglit olla konfidentsiaalne.

Töövahendiks õhupüss ja mustad prügikotid

Inimene otsis tööd ja leidis, et Kulli farmis pakutakse päris head tunnitasu ning oli nõus sinna tööle minema. Kohe esimesel tööpäeval oli tal vestlus ja kohtumine farmi töödejuhataja Andres Undiga. Naine märkas mehe kabinetis õhupüssi. Ei läinud kaua, kui mees uuriski, et kas naine on varem relva käsitsenud ja lasta oskab. Ebalevalt vastas naine, et kunagi on ta tõesti ehk mingeid sõjamänge mänginud. Sellest teadmisest töödejuhatajale piisas ja pärast paberimajanduse allakirjutamist näitas ta naisele, mida too peab tegema.