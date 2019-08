9 toitu sinu söögilaualt, mida peaksid jagama kassiga

New Jersey veterinaar dr Gerald Buchoff tuletab meelde, et kassid on karnivoorid, mis tähendab, et nad vajavad liha, mis täidab nende energia-, valgu- ja rasvavajadused. «Nad ei vaja süsivesikuid, kuid nad vajavad kiudiaineid,» selgitab dr Buchoff Martha Stewartile. «Kui metsikus looduses kassid saaklooma kinni püüavad, söövad nad karvad koos loomaga ja karvad on kiudaineid. Samuti on saakloomade kõhus juurvilju, kust nad samuti kiudaineid saavad, kuid peamiselt tuleb see karvadest.»

Dr Buchoff märgib ka, et kui sa lisad kassi dieeti köögivilju, siis pakud sa talle vajalikke fütotoitaineid, kust loom saab väärtuslikke bioflavonoide ja fenoole, millel on olulised terviseboonused, aidates näiteks võidelda vähi, autoimmuunhaiguste ja põletikega.

Milliseid toiduaineid ei tohiks aga iialgi kassile pakkuda? Dr Buchoff ütleb, et nendeks on jääsalat ja sibulad – neist esimene põhjustab kõhulahtisust ja teine aneemiat. «Ma hoiduks ka tomatitest ja kõrvitsalistest, kuna need on süsivesikurohked köögiviljad, mida kass ei vaja.»

Lisaks tasub tähele panna, et kassid saavad enamiku eluks vajaminevast veest toidust – nii et kui sa näed kassi vett joomas, on midagi tõenäoliselt natuke viltu. Kui sa pead just andma kuivtoitu, tasub seda enne natuke niisutada. See lihtne samm aitab ära hoida ka kasside kroonilise dehüdratatsiooni. Dr Buchoff pole ka konservide suurim fänn, kuna toitu keetes lähevad paljud kasulikud toitained kaduma. «Seepärast on kassidel, kes söövad keedetud toitu, ka palju väljaheiteid. Kui nad söövad toorest toitu, siis väljaheiteid nii palju pole, kuna nende keha kasutab kõik toitained ära.

Siin on seega toidud, mida võid julgelt kassidele pakkuda.