Pargi korrastuseks toodud lambad võtavad üle Ida-Virumaa ajaloolise mõisa häärberi

Aa külast pärit Postimehe kultuuritoimetuse juhataja Heili Sibrits postitas esmaspäeval sotsiaalmeedias pildid sellest, kuidas muinsuskaitse all asuva Aa mõisa trepil jalutavad lambad ning ajaloolise hoone veranda on täidetud lambapabulatega. «Kui ma oleks sellist olukorda näinud nõukogude ajal, siis... Aga täna? Uskumatu. Lambad lihtsalt roojavad ajaloolist maja, mis veel mõned aastad tagasi oli heas seisukorras. Ma olen sõnatu. Need lambad pole kogemata korraks aiast välja pääsenud, vaid elavadki trepi all ja verandal,» seisab Sibritsa postituses, kus ta muu hulgas ütleb, et kompleksi peremees Janek Lainjärv tegeleb mõisa hävitamisega.

Aa mõisa kompleksi ja selle juurde kuuluva hooldekodu peremehe Janek Lainjärve sõnul ei ole väide, et lambad elavadki mõisahäärberi verandal ja trepi all, õige ning loomad pääsevad sinna vaid siis, kui värav on lahti läinud või kukkuv puu aia maha murdnud. «Pean tunnistama, et ei soetanud viis aastat tagasi mõisakompleksi eesmärgiga seda hävitada. Samuti ei saa ma tegelikult aru, kuidas ja millisel viisil suudavad lambad maja hävitada. Lammas on teadupärast rohusööja ega toitu kivist ja puidust,» peab Lainjärv postitust vimmakiskumiseks.

Esmaspäeval Aa mõisas kohapeal käinud muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai ütles, et lambad on tõesti pääsenud mõisahoone verandale, kuigi neil ei tohiks sinna ligipääsu olla. «Peremees lubas veranda nii sulgeda, et loomad sinna enam ei pääse,» sõnas ta ning lisas, et peahoone sisse ei saa lambad ka praegu, samuti pole nad käinud hoone külgedel ega ees, ainult tagumisel küljel.