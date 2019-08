Pereema kuue jalaga kutsikast: ma usun, et aretajad tavaliselt tapavad temataolised koerad

Oma lisakäppade tõttu on Rool kõndimisega raskusi, seetõttu sai ta ka sellise nime - kõndimise asemel ta pigem hüpleb, justnagu nimekaimust känguru, vahendab SWNS.

Kentist pärit 33-aastane Lauren Salmon ostis Roo hiljuti Essexi koeraaretajatelt, kui tema 15-aastane poeg Luke erilist kutsat veebis märkas.

Lauren on nüüd nõu pidanud ka dr Noel Fitzpatrickuga, kes on nö staarveterinaar. Pere loodab, et spetsialist aitab Rool paremini kõndima õppida. «Kui ta hüppab, näeb ta välja nagu känguru, sealt ka nimi,» selgitab Lauren. «Aga kui ta kõnnib, siis ta vaarub oma küünarnukkidel, pepu õhus. See on kurb ja armas samaaegselt, sest ta on nii energiat täis.»

Perel jagub kutsikale vaid kiidusõnu ning kinnitavad, et lisajalad ei põhjusta koerale kannatusi. «Pole palju Roo-suguseid koeri,» ütleb Lauren. «Ma arvan, et aretajad tapavad nad ära, kuna koerad pole midagi väärt, aga meile on ta hindamatu.»

Kui Luke koos emaga Roole järele läks, oli see armastus esimesest silmapilgust. Poiss ja koer magavad suisa ühes voodis. Luke kannatab psoriaasi all ning on koolis pidanud selle tõttu ka kiusamist taluma.