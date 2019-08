Valgamaa mees pidi karude peletamiseks püssi paugutama

Karud käisid neljas majapidamises, rüüstasid prügikaste ning lõhkusid aedu. Mesikäppi märkas esimesena piirkonnapolitseinik ja jahimees Aleksander Zemskov, kelle väravast kaks karu sisse murdsid. Umbes kella 22 paiku hakkasid tema koerad haukuma. Mees vaatas hoovi ja nägi, et värava taga oli karu, kes prügikasti pikali ajanud. Kui peremees õue läks, jooksis loom minema.

Väljas seisis üks mõmmik temast 10 ja teine 15 meetri kaugusel. Üks loom oli kõrvalhoone ees ja teine sõi pirnipuu all pirne. Enda ja pere tervise huvides ning vara kaitseks otsustas Zemskov teha hoiatuslasu, mille peale üks karu kohe üle aia hüppas ja minema jooksis. Teine sõi rahulikult pirne edasi. Koer sai ühe karu põgenemisest julgust ja hakkas pirne söönud karu ründama, mille peale metsloom pöördus koera vastu ja ajas teda aias taga. «Panin ühe paugu veel,» ütles Zemskov. Selle peale sai teinegi karuott aru, et on targem põgeneda, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.