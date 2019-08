KOGU OMA ELU OOTEL OLNUD KIISU IGATSEB PÄRISKOJU! Vaevu mõne-kuune kiisu hüljati ilmselt siis, kui ta enam nunnu kassipoja mõõtu polnud. Juba enam kui kolm aastat tagasi - just nii kaua ehk kogu oma elu on see loom oodanud päriskodu! Põhjust, miks küll, ei oska me öelda, sest ta on ideaalkass!Stine on maailma kõige energilisem loom. Ilmselt ei püsiks ta pudelis ka paigas! Kui ta just aknal Sind ootamas ei ole. Ükski inimene ega loom ei jää tal kahesilma vahele. Ta on kõigi sõber ja mängukaaslane. Ja muidugi on paradiis maapeal, kui Stine saab inimese kaisus magada nagu tõeline printsess.Tema elus näib olevat vaid kaks suurt küsimust, millele üritab ta pingsalt vastuseid leida:Esiteks, miks kraanikausist ei saa vett tagasi sikutada ja teiseks, kuidas kassi väike nina ei mahu inimese suure nina sisse? Jah, ta on mõlemit üritanud ja siiralt üllatunud, et see ei õnnestu!Neist tema küsimustest ja piiritlematust uudishimust ongi tema suunal tihti inimese hüüatused: «Püha müristus! Mida sa nüüd teed!? Kuidas sa sinna said!? Kuidas sa selle leidsid!? Jne!».See fantastiliselt seltskondlik ja sõbralik loom on tänaseks umbes kolmeaastane. Ta on steriliseeritud, kiibitud ja vaktsineeritud. Ja on valmis oma päriskoju kasvõi täna kolima. Stine ei ole nõudlik millegi osas, aga kui võimalik, võiks päriskodus teda ees oodata teler. Nimel on on Stine telerihuvilisest kass. Lemmikuteks on Kaia Kanepi tennisemängud, mis on nii kaasahaaravad, et loom püüab isegi kaasa mängida. Ning jõulude ajal «Üksinda kodus 2».Kui oled endale otsimas üht truud, väga karismaatilist ja alati Sinu jaoks olemas olevat looma või hoopiski oma lastele sõbralikku ja energilist mängukaaslast, on Stine just see õige kandidaat. Huviline, kirjuta palun: kertu.jukkum@gmail.com

FOTO: Adil Oliver Sharif