USA ravimiamet hoiatab: 16 koeratoidubrändi, mis võivad koertel põhjustada südamehaigusi

FDA tõi välja 16 brändi, mida kõige sagedamini neil uurida on tulnud. Nendeks on: Acana (67), Zignature (64), Taste of the Wild (53), 4Health (32), Earthborn Holistic (32), Blue Buffalo (31), Nature’s Domain (29), Fromm (24), Merrick (16), California Natural (15), Natural Balance (15), Orijen (12), Nature’s Variety (11), NutriSource (10), Nutro (10), and Rachael Ray Nutrish (10).