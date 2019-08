Humoorikas video: madala profiili pingviin pardiga tüli ei nori

Videol on näha, kuidas kuningpingviin seisab hetke, viskab närvilise pildi pardi poole ja seejärel justkui juhuslikult taevasse, nagu öeldes: «Ärge pange tähele, ma siin niisama, hoian madalat profiili...»

«Ma pole pingviini varem sel viisil käitumas näinud,» ütles Brigitte. «Mind üllatas, et pingviin nõnda inimlikult käitus. See oli nii naljakas. Alguses ma lihtsalt vaatasin teda, kuid siis sain aru, et pean ka filmima.»