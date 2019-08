Päästjad lõikasid välja Lääne-Virumaal korstnasse kukkunud kure

Sündmuskohale kihutasid Väike-Maarja päästjad. «Oli kuulda, et ta seal sees krabistas, et ta elus veel on,» meenutas meeskonnavanem Margus Salla sündmuskohal toimunut. «Korstnas oli üks tühjendusruum, sealt paistis, et toonekurg on elus,» jätkas ta.