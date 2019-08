Päevakäpp: mõnus Muskaat sobib tõeliseks kodu kuningaks

«Muskaat ei ole teiste kasside seltskonnast vaimustunud. Tema tahab olla ainuke lemmik, kellele kuuluks kogu inimese tähelepanu. Kui välja jätta fakt, et talle ei meeldi teised kassid, on ta väga seltskondlik ja kompleksivaba kass. Talle meeldib olla inimese läheduses ja kõike koos toimetada, saata kahejalgset igal sammul ja tegevuses.»

Isane Muskaat on kastreeritud, kiibitud ja vaktsineeritud. Kui sa arvad, et Muskaat on just sulle õige seltsiline, siis vaata siit, mida edasi teha!