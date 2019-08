Päevakäpp: nii beebi kui kasulapse kaotanud murtud südamega Camille igatseb päris oma perekonda

Uuelt kodult soovib Camille rahulikku õhkkonda, palju paisid ja vähemalt ühte aknalauapesa, mille peal päikest nautida ja õueelu uudistada. Pereliikmena on ta mõnus sõber, kelle õnnelikud pilgud ja käe vastu hõõrumine on puhas teraapia. Uued karvased sõbrad on samuti vägagi oodatud. Camille vajab veel pisut silmaravi ja on siis juba täitsa koduvalmis!