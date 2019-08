Päeva nunnugalerii: ninasarvikutitt naudib kvaliteetaega emaga

Ninasarvikupoiss muidugi on tittede kategoorias kõva tegija, kaaludes 80 kilogrammi. Ta elab Taiwanis asuvas loomapargis. Maailmas elab 2018. aasta seisuga umbes 19 666–21 085 laimokk- ehk valgeninasarvikut, teab Tallinna Loomaaed.

Sündides on laimokk-ninasarviku kaal 40–50 kg, täiskasvanud isane kaalub ligi 2300 kg, emane umbes 1700 kg. Pikkust on täiskasvanud loomal 3,7–4 m ning tema esimene sarv kasvab 94–102 cm, tagumine aga kuni 55 cm pikaks. Eluiga on 20–50 aastat.