Ründavad hobused teevad Hiiumaal turistidel meele mõruks

«Läksime tirbile. Maaninal sõid hobused. Nad ei olnud aiaga piiratud, vaid olid seal vabalt. Kui nad märkasid mu koeri, ründasid nad neid. Me kõik ehmusime väga. Seda jooksis mu koertega tagasi, aga mina püüdsin hobuseid peatada. Lihtsalt karjusin nende peale. Lõpuks nad peatusid ja keegi tuli ning aitas hobused tagasi suunata, aga sündmuskohal oli palju inimesi, palju lapsi ja selline rünnak oli väga ohtlik! See võib olla eluohtlik!» kirjeldas Masha Peicaud juhtunut.

Väravas oli tekst, et lemmikloom peab tirbile minnes olema lõastatud ja nii ta ka tegi – koer oli rihma otsas. Tema arvates võiks väraval selle asemel olla hoiatus, et aias on lahtised hobused: «Muidu Sääretirbile minevad turistid ei tea, et seal jooksevad hobused!»

Hiiumaa suurima turismiettevõtte OÜ Mainegrupp omanik Sander Kopli ütles, et Sääretirp ja loomade karjatamine on olnud seotud aastakümneid ning see aitab hoida paika just sellisena, nagu paljud seda praegu teavad. «On kahetsusväärne, et inimesed ei ole tundnud end hobuste läheduses turvaliselt. Arvan, et konkreetsed käitumisjuhised ja olukorra tutvustus karjatusalale sisenemisel aitaksid tulevikus selliseid vahejuhtumeid ära hoida,» ütles Kopli. «Loomulikult peab hobuste omanik olukorral silma peal hoidma ja vajadusel karjas muudatusi tegema.»