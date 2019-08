Loomade kaitseks koguti 14 000 allkirja

Eesti loomakaitsjad avaldasid koostöös rahvusvahelise organisatsiooniga Animals International hiljuti kaadrid, kuidas Leedu ja Ukraina veiseid Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika tapamajades piinarikkalt ilma tuimestuseta tapetakse. Kuna ka Eesti saadab igal aastal tuhandeid loomi sarnastesse sihtkohtadesse, nõuavad loomakaitsjad, et Eesti valitsus selle veo peataks.

«Oleme nii tänulikud kõigile, kes meie kampaaniat toetasid – seda on rõõm näha, kui paljudele inimestele lähevad farmiloomade kannatused korda,» kommenteeris Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Triin Lutsoja. «Anname endast parima, et loomad ei peaks enam nii kurnavat teekonda läbima, ainult et jõuda sihtkohta, kus nende tegelikud piinad alles algavad,» lisas Lutsoja.