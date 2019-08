Päevakäpp: murtud südamega Villi ei jõua enam oodata

Kasside turvakodu vabatahtlikud jätaks mineviku selja taha, kuid Villi muidugi ise enam nii optimistlik ei ole. Praeguseks on Villi turvakodus veetnud juba pea kolm aastat. Kui vanasti võis kohata Villit jooksurattal jooksmas, siis praegu tuleb Villit taga otsida mõnest pimedast pesast. See väike nukker kassipoiss valutab selles pimedas pesas üksinda oma südant ning mõtleb, kas teda on üldse kellelegi vaja.

Meie teame, et seda väikest õrna hingega kassipoissi on kindlasti siia maailma vaja. Loodame kogu südamest, et juba varsti kirjutab Villile üks perekond, kes räägib, kuidas ta on nii õnnelik, et nemad Villi endale võtsid, sest teist nii arukat ja armast kassipoissi on raske leida. See armas perekond ütleks, et nemad ei kujutaks oma elu Villita ette, sest Villi on asendamatu!