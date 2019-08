Päevakäpp: vahva Tambet otsib vahvat sõpra

Tambet on tõeliselt vahva kassipoiss. Iseloomult veidi tagasihoidlik, kuid selle eest on tegu kohe palju kordi julgema kassipoisiga, kui välja ilmub sulepulk või maius. Umbes kaheaastane Tambet on täpselt selline kass, kellel on kõik eeldused selleks, et ta võiks kiiresti päriskodus palju kordi julgemaks muutuda, kui ta seda kassitoas on.