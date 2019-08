Tallinna loomade varjupaik ootab loomasõpru suurele sünnipäevapeole

Peokülalisi võõrustavad varjupaiga vabatahtlikud ning muidugi kõik suuremad ja väiksemad karvased asukad. Mõeldud on ka lastele — sünnipäeval toimub kassimänguasjade valmistamise töötuba, teha saab näomaalinguid ning kujundada portselanist enda lemmikule joogi-või sööginõu. Lisaks saab joonistada.

Kuna sel nädalavahetusel on piirkonnas osaliselt toimumas võistlus «Ironman2019», on varjupaiga läheduses olevad tänavad mõneks ajaks suletud. Alates kella 7.30-9.30 on täiesti kinni Tööstuse- Sitsi-Kopli ristmik (läbi lastakse vaid võimaluse korral). Vahemikus 9.30-11.00 avatakse liiklus uuesti.