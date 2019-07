Narkokurjategijad, värisege: Põhja prefektuuri uuel ninal ei jää miski märkamata

Reeglina saavad koerajuhid oma tulevase paarilise, kui neljajalgne on umbes kahe kuu vanune. Nüüd saab aga Põhja prefektuur endale hoopis vahva teismelise. Septembris aastaseks saav belgia lambakoer Quadro elas peres Saksamaal Dortmundi lähedal, kuid kahjuks haigestus tema perenaine tõsiselt. Quadro oli selleks ajaks juba läbinud kuulekuse ja narkotiliste ainete otsimine algkursuse ning oli näha, et tegemist on andeka koeraga, kes sobiks ka politseikoeraks.