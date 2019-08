Head uudised: tänu lahkete inimeste toele saavad kassipoiss Nordhale raviarved tasutud

Peale lühikest tänavaelu turvalisse hoiukoju jõudes tahtis Nordhale väga joosta ja mängida, vaatamata sellele, et silmad jooksid vett ja nina oli nohune. Peaaegu see õnnestuski, aga siis jäi ta veel nõrgemaks ja nõrgemaks, kuni enam ei söönud ja arstid pidid ta elule turgutama.

Nordhale’il on hetkel käsil antibiootikumikuur, kuid peale seda võib ta vajada operatsiooni, sest tal on vedelik vasaku keskkõrva vahel, mis takistab tema koordinatsiooni ja sealt edasi liikudes võib jõuda ajju, mis halvimal juhul võib lõppeda ka surmaga. Tänaseks on ta saanud MRT uuringu, mis pisikesele loomale on väga kallis — 500 eurot — kuid ilma selleta ei oleks võimalik teda ravida.