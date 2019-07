Päevakäpp: tänavakõuts Timost on saanud kodustatud nurrik

Kui Timo turvakodusse jõudis, võis teda kirjeldada kui 1930. aastate gängsterit, kes kaabu viltu peas, sigaret suus mõnel tupiktänaval seljaga vastu seina toetab ning oma gängiliiget ootab. Ilmselt ta seesugune tänaval oligi – getostunud kõuts, kes tahtis tänavatel võimu haarata. Nüüd on ta aga turvakodus ning vabatahtlikud ütlevad, et sellest gängsterist pole enam midagi alles ning tema asemele on ilmunud kodustatud pehme nurrik.

Võib muidugi öelda, et ilmselt on Timo lihtsalt turvakodus ära hellitatud. Tänaval pidi ta iseenda eest seisma, kuid turvakodus klopitakse pesad ja padjad kohevaks, tuuakse söök kausiga nina alla ning siis veel sügatakse kõrvataguseid ka. Milline elu! Teadjamad kassid räägivad Timole, et kõik kassid, kes turvakodust ära lähevad liiguvad päris oma kodudesse. Need pidavat veel maagilisemad kohad olema ning nüüd tahaks ka Timo elu päriskodus kogeda.