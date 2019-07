29. juulil kell 16.48 teatati häirekeskusele, et Põltsamaa vallas Neanurme külas on kass virtsa kogumise hoidlasse kukkunud ja teda ei saada enam välja. Päästjate saabudes ulatus looma nina vaevalt läga pinnale. Päästjad said kassi teleskoopridva abil läga seest tervelt kätte.