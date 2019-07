PPA jättis hüvasti teisegi armastatud teenistuskoeraga

Kokku on PPA-s sadakond teenistuskoera, neist valdav enamus jälje- ja patrullikoerad ning väike osa on narkokoerad. On ka koeri, kes on spetsialiseerunud inimeste otsingutele. Tõugude järgi kasutatakse enamasti saksa ja belgia lambakoeri patrullis ja otsingutel ning narkokoertena labradore.